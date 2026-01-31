Emine Erdoğan, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ndeki yeni yaşam birimlerinin açılışında, Türkiye’nin çocuğun üstün yararını esas alan devlet geleneğine vurgu yaparak, dünyada 150 milyonu aşan yetim çocuk gerçeğine dikkat çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükûmetinin desteğiyle İstanbul’daki Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ne yapılan ek yaşam birimlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, burada kalan çocuklarla bir araya gelip sohbet etti.

Erdoğan, bu anlamlı projenin hamisi olan BAE Annesi Şeyha Fatima Bint Mubarek’e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Türkiye’nin her şartta çocuğun üstün yararını gözeten köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan “Ne zaman bir çocuk dara düşse, devletimiz bütün imkânlarıyla onun yanında yer alır.

Bugün, 15.508 çocuğumuz koruma altında. Ancak onlar için ailenin manevi iklimi, her şeyin üzerinde. Bu anlayışla 16 yıl önce Gönül Elçileri Projesi’ni başlattık. Her evladımız kendine ait hissettiği bir aile ocağında büyüsün istedik. Ne mutlu ki halkımız bu çağrıya kayıtsız kalmadı, gönüllülük kültürümüzün ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. 2002’de 515 çocuk koruyucu aile yanındaydı. 2025 Aralık ayı sonu itibarıyla 10.841 çocuğumuz, 9.096 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor. Bu rakamlar bakmaya doyulamayacak bir insaniyet tablosu” dedi.

150 MİLYON YETİM VAR

Erdoğan, dünyadaki yetim çocuk sayısının 150 milyonu geçtiğini aktararak, uluslararası toplumun bu konuda sınıfta kaldığını dile getirdi.



