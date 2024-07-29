En çok beğenilen belediye başkanı kim? Anket sonuçları açıklandı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
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ORC Araştırma şirketi yerel seçimler sonrası en çok beğenilen belediye başkanını belirledi. 15-25 Temmuz tarihleri arasında CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle yapılan ankette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birinci oldu.
ORC Araştırma şirketinin en çok beğenilen belediye başkanını seçtiği anket sonucu yayımlandı.
15-25 Temmuz tarihleri arasında CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle ankette çıkan sonuç şaşırttı.
SONUÇLAR HERKESİ ŞAŞIRTTI
Ankette vatandaşlar tarafından en çok memnun olunan ve beğenilen il Gaziantep oldu.
Böylece AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, en çok beğenilen belediye başkanı seçildi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem