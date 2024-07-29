En çok beğenilen belediye başkanı kim? Anket sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 29 Temmuz 2024 19:57 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 20:03 - Güncelleme:

Gündem Haberleri

ORC Araştırma şirketi yerel seçimler sonrası en çok beğenilen belediye başkanını belirledi. 15-25 Temmuz tarihleri arasında CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle yapılan ankette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birinci oldu.