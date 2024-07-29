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En çok beğenilen belediye başkanı kim? Anket sonuçları açıklandı

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En çok beğenilen belediye başkanı kim? Anket sonuçları açıklandı

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ORC Araştırma şirketi yerel seçimler sonrası en çok beğenilen belediye başkanını belirledi. 15-25 Temmuz tarihleri arasında CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle yapılan ankette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birinci oldu.

ORC Araştırma şirketinin en çok beğenilen belediye başkanını seçtiği anket sonucu yayımlandı.

15-25 Temmuz tarihleri arasında CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle ankette çıkan sonuç şaşırttı.

En çok beğenilen belediye başkanı kim? Anket sonuçları açıklandı - 1. Resim

SONUÇLAR HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ankette vatandaşlar tarafından en çok memnun olunan ve beğenilen il Gaziantep oldu.

Böylece AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, en çok beğenilen belediye başkanı seçildi.

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