Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yılı aşan kesintisiz liderlik tecrübesi ve katılacağı 14. NATO Liderler Zirvesi ile Ankara'da zirvenin en kıdemli lideri olacak. Erdoğan'ı, 8 zirve tecrübesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 zirveyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve iki başkanlık döneminde toplam 5 zirveye katılan ABD Başkanı Donald Trump takip ediyor.

NATO'da liderler değişti, masanın en deneyimli ismi değişmedi. 23 yıllık liderlik tecrübesiyle Ankara Zirvesi'nin en deneyimli ismi olacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. kez NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. 2003 yılında başbakan olarak göreve başlayan, 2014'ten bu yana cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Erdoğan, 23 yılı aşkın kesintisiz ülke liderliğiyle NATO'nun en uzun süredir görev yapan isimleri arasında yer alıyor.

En kıdemli lider Erdoğan oldu! 14. defa katılıyor, ardından Macron ve Miçotakis geliyor

İLK KEZ 2004 İSTANBUL ZİRVESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde başbakan sıfatıyla liderler masasına oturdu. O tarihten bu yana gerçekleştirilen zirvelerin tamamına yakınına katılan Erdoğan; ittifakın genişleme kararlarından küresel güvenlik krizlerine, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan terörle mücadele gündemine kadar birçok kritik başlıkta Türkiye'yi temsil etti.

En kıdemli lider Erdoğan oldu! 14. defa katılıyor, ardından Macron ve Miçotakis geliyor

RUTTE'NİN SEÇİM SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ

Görev süresi boyunca NATO'nun 5 genel sekreteriyle çalışan Erdoğan; Lord Robertson, Jaap de Hoop Scheffer, Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg ve Mark Rutte dönemlerine tanıklık etti. Böylece Erdoğan, NATO'nun değişen yönetim dönemlerinde ittifakın karar alma süreçlerine en uzun süre katkı sunan liderlerden biri oldu.2024 yılında NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'nin adaylığı sürecinde Türkiye'nin desteği belirleyici diplomatik adımlardan biri olarak öne çıktı. Türkiye'nin desteğini açıklamasının ardından Rutte'nin adaylığı ittifak içinde gerekli mutabakatı sağlayarak resmiyet kazandı.

En kıdemli lider Erdoğan oldu! 14. defa katılıyor, ardından Macron ve Miçotakis geliyor

LİDERLERİN EN DENEYİMLİSİ

Ankara'daki zirve, NATO'nun en deneyimli liderlerini de bir araya getirecek. Erdoğan'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 8, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis 6, ABD Başkanı Donald Trump ise iki başkanlık dönemi dikkate alındığında 5 NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.

En kıdemli lider Erdoğan oldu! 14. defa katılıyor, ardından Macron ve Miçotakis geliyor

2022 YILINDA 3 ZİRVE

2022 yılı, NATO açısından olağanüstü yoğun bir diplomasi trafiğine sahne oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında ittifak, aynı yıl içinde 3 kez kritik toplantı gerçekleştirdi. Mart 2022’de Brüksel’de olağanüstü NATO Liderler Zirvesi düzenlenirken, Haziran 2022’de ise Madrid’de olağan NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Ayrıca yıl içinde liderler, video konferans ve çevrim içi formatlarda da zirve düzenleyerek Ukrayna savaşı ve Avrupa güvenliği konularını sürekli gündemde tuttu.

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