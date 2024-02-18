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    Erdoğan’dan, Özgür Özel’i̇n sözlerine gönderme: ‘Altılı Masa’da kimse kalmadı'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan’dan, Özgür Özel’i̇n sözlerine gönderme: ‘Altılı Masa’da kimse kalmadı&#039;

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize ve Trabzon mitinginde konuştu. Karadeniz turunda CHP’yi eleştiren Erdoğan “Genel başkanlarını değiştirip, standardı düşürüp daha da aşağı çektiler. CHP’de gelen gideni aratıyor” dedi. “Altılı Masa’da kimse kalmadı” diye sözlerine devam eden Erdoğan “Ne oldu, nerede bu altılı masa? Altılı masada kimseyi bulamayacaksınız demiştim. Bakın parlamentoda kimse yok. Biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize ve Trabzon mitinginde konuştu. Açıklamalarında CHP’yi eleştiren Erdoğan “Gelen gideni mumla aratıyor. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı” dedi. 

    Özgür Özel’in “Aday belirleme sürecinde yapay zekâ teknolojisini kullandık” sözlerine de göndermede bulunan Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

    CHP’li kardeşlerim muhalefete bakıp da asla ümitsizliğe kapılmayın. Onlara mecbur ve mahkûm değilsiniz. Siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmek ise uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti olarak biz buradayız. 

    ESASLI BİR DERS VERİN

    Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunanlara, tıpış tıpış oy vereceksiniz diyenlere, belediye başkan adaylarını millete değil yapay zekâya soranlara, kapalı kapılar ardında örgüt uzantılarıyla demlenenlere, size rağmen siyaset yapanlara esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Hür iradenizin kimsenin tapulu malı olmadığını gösterin. Bu seçimlerin ülkemizde muhalefette değişim dalgasını ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Tek bir gayemiz var, ülkemize, şehirlerimize hizmet etmek.

    Erdoğan’dan, Özgür Özel’i̇n sözlerine gönderme: ‘Altılı Masa’da kimse kalmadı'

    Ülkemizde muhalefet anlayışı öyle berbat ki ne yaparsan yap anlamazlar. Kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz. Türkiye’nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Pek çok şey değişti ama CHP’nin başını çektiği muhalefette hiçbir şey değişmedi. Genel başkanlarını değiştirdiler, standardı düşürüp çıtayı daha da aşağı çektiler. 

    ‘KİMSE KALMAYACAK’ DEMİŞTİM

    CHP’de gelen gideni mumla aratıyor. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. Altılı masada kimseyi bulamayacaksınız demiştim. Bakın parlamentoda kimse yok. Ankara’da her birinin bir ofisi var. Biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz. Asıl hayal kırıklığını CHP’li kardeşlerimiz yaşadı. Siyaset kurumundan umut kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Türkiye’nin bu anlamda çok acı tecrübeleri bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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