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Haberler > Gündem > Eriterek cep telefonu şekline getirdi! Beline sardı, gümrükte yakayı ele verdi

Eriterek cep telefonu şekline getirdi! Beline sardı, gümrükte yakayı ele verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eriterek cep telefonu şekline getirdi! Beline sardı, gümrükte yakayı ele verdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Romanya'dan Türkiye'ye kaçak yoldan kıymetli maden sokmak isteyen bir Romanya vatandaşının, 14 kilo 252 gram kaçak gümüşü eriterek cep telefonu şeklinde külçe haline getirip ülkeye sokmaya çalıştığı anlaşıldı. Kaçak gümüşler, Bulgaristan gümrüğünde ele geçirildi.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden iki sürücü ve 17 yolculu otobüs, Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından detaylı kontrolden geçirildi.

ERİTEREK CEP TELEFONU ŞEKLİNE GETİRDİ!

Yolculardan birinin üzerinde yapılan inceleme sırasında beline sarılmış dört adet beyaz metal kalıp bulundu. Uzman tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, cep telefonu şekline getirilen dökümlerin toplam ağırlığı 14 kilo 252 gram ve değeri 9 bin euro olan gümüş olduğu belirlendi. Kaçak gümüşlere el konulurken ,ihlal eden Romanya vatandaşına Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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