Ermenistan'dan Türkiye'ye ziyaret! Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Ermenistan'dan Türkiye'ye beklenmedik bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul edecek.

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PAŞİNYAN VE ERDOĞAN GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan’ı İstanbul’da kabul edeceklerdir'' ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Ermenistan ve Türkiye temsilcileri arasında ilk görüşme 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleştirilmişti.

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İkili ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç arasında 1 Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleştirilen görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçmelerine izin verilmesi ve iki ülke arasında doğrudan kargo uçuşlarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.