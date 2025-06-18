Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik adına verilen büyük onur ödülünü alacak

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenecek “Büyük Gençlik Ödülü Töreni”nde dünya gençleri adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a onur ödülü takdim edilecek.

Haliç Üniversitesi’nde 20 Haziran’da düzenlenecek “İslam İşbirliği Gençlik Forumu Büyük Gençlik Ödülü Töreni”nde dünya genelinden gençlik temsilcileri, liderleri ve davetliler bir araya gelecek.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından verilen bu özel ödül; Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun yıllardır gençliğe verdiği stratejik destek, İslam dünyasında gençlerin güçlendirilmesine yönelik politikaları ve uluslararası gençlik iş birliğine yaptığı katkılar dolayısıyla takdim edilecek.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, “İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konferansı kararıyla İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun kuruluşunun 20. Yılı münasebetiyle, Türkiye ve dünya gençlerine yönelik sonsuz himaye ve desteğine şükran ifadesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ödülü takdim etmekten büyük onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerin sesi olmayı başarmış ender liderlerden biridir.Bu ödül de dünya gençliğinin, Cumhurbaşkanımızın liderlik vizyonuna, adalet ve dayanışma çağrısına verdiği güçlü bir şükrandır.” dedi.

Pakistan Başkanı Şerif’ten tebrik telefonu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X’te paylaştığı mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini takdir ettik ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından onurlandırıldığı için kendisini tebrik ettik.” ifadelerine yer verdi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede 20 Haziran’da düzenlenecek olan ödül törenine katılacağını bildirdi.