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Esenyurt'ta gece yarısı restorana silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt&#039;ta gece yarısı restorana silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta gece yarısı motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü.

Asayiş olaylarıyla gündemden düşmeyen Esenyurt'ta gece yarısı bir olay daha yaşandı. Motosikletli saldırganlar, bir restorana kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi öldü.

ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir restorana, motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası şüpheliler motosikletleriyle kaçarak kayıplara karıştı.

YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ ÖLDÜ

Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden yabancı uyruklu bir şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ KAÇAN SALDIRGANLARI ARIYOR

Polis ekipleri restoranın önünü güvenlik şeridi kapatırken olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde restorana 4 adet ve park halindeki 2 araca mermi isabet etti. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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