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Eskişehir yangınında son durum! Alevlerle mücadele sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangını devam ediyor. Alevlerin Afyonkarahisar'a sıçrama ihtimaline karşı bir köy boşaltılırken, ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın hala kontrol altına alınamazken, yangının Afyonkarahisar'a sıçrama ihtimaline karşı Sarıcaova köyü önlem amacıyla boşaltıldı.

Güneşin batmasıyla birlikte hava araçları çalışmalarına ara verirken, ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun gayret sarf ediyor.

Eskişehir yangınında son durum! Alevlerle mücadele sürüyor - 1. Resim

ZORLU ŞARTLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gece devam eden müdahale, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, ekiplerin dağlık arazide ne kadar zor şartlar altında yangınla mücadele ettiğini gözler önüne serdi.

Yangının söndürüldüğü alanların bir süre sonra tekrardan alevlenmesinin işleri zorlaştırdığı belirtildi.

Eskişehir yangınında son durum! Alevlerle mücadele sürüyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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