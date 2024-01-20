Fatih Portakal’dan ‘Altılı Masa’ itirafı: Bizi aslında uyutmuşlar

20 Ocak 2024 10:52 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 10:58

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 14-28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiye uğrayan 'Altılı Masa’ya sert eleştirilerde bulundu.

Muhalefetin pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirten Portakal, 'Altılı Masa'nın aslında yürütülebilecek bir proje olmadığını savundu.

"BİZİ ALTILI MASA DİYE ASLINDA UYUTMUŞLAR"

İYİ Parti'nin masayı devirmesiyle başlayan süreci eleştiren Portakal, "Bizi Altılı Masa diye aslında uyutmuşlar" dedi.

Portakal’ın açıklamaları şöyle:

"Seçimlerin sonucu bize aslında şunu da gösterdi. Bizi Altılı Masa diye aslında uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje de değilmiş. Ve seçimin sonrasında Altılı Masa'daki eski dostların düşman olmasa bile iyi gözle bakmadıklarını gördük."