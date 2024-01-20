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    Fatih Portakal’dan ‘Altılı Masa’ itirafı: Bizi aslında uyutmuşlar

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında dağılan 'Altılı Masa'yla ilgili “Bizi Altılı Masa diye aslında uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje değilmiş. Muhalefetin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 14-28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiye uğrayan 'Altılı Masa’ya sert eleştirilerde bulundu.

    Muhalefetin pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirten Portakal, 'Altılı Masa'nın aslında yürütülebilecek bir proje olmadığını savundu.

    "BİZİ ALTILI MASA DİYE ASLINDA UYUTMUŞLAR"

    İYİ Parti'nin masayı devirmesiyle başlayan süreci eleştiren Portakal, "Bizi Altılı Masa diye aslında uyutmuşlar" dedi.

    Portakal’ın açıklamaları şöyle:

    "Seçimlerin sonucu bize aslında şunu da gösterdi. Bizi Altılı Masa diye aslında uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje de değilmiş. Ve seçimin sonrasında Altılı Masa'daki eski dostların düşman olmasa bile iyi gözle bakmadıklarını gördük."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih PortakalAltılı MasaMillet İttifakı
    Haberler > Gündem > Fatih Portakal’dan ‘Altılı Masa’ itirafı: Bizi aslında uyutmuşlar
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