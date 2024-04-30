Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde polisleri alarma geçiren olay
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde korkuluklara çıkan bir kişi polisi alarma geçirdi. Canına kıymaya kalkışan şahsı ikna etme çabalarının sürdüğü öğrenildi.
İstanbul'da, ismi öğrenilemeyen bir şahıs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korkuluklara çıktı. O sırada köprü üzerinde olan sürücüler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin canına kıymak istediği iddia edilen şahsı ikna etme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı