Felaketin eşiğinden dönüldü! İş makinesinin müdahalesi hayat kurtardı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Nisan 2024 11:47 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 11:52 - Güncelleme:

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Sultangazi’de bulunan Cebeci döküm sahası içerisine döküm yapmak için yanaşan bir hafriyat kamyonu, toprak kayması sonucunda kaymaya başladı. Kayan hafriyat kamyonunu devrilmekten son anda iş makineleri kurtardı.