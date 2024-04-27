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Felaketin eşiğinden dönüldü! İş makinesinin müdahalesi hayat kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi’de bulunan Cebeci döküm sahası içerisine döküm yapmak için yanaşan bir hafriyat kamyonu, toprak kayması sonucunda kaymaya başladı. Kayan hafriyat kamyonunu devrilmekten son anda iş makineleri kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Cebeci döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat kamyonu döküm yapacağı esnada toprak kayması sonucunda kaydı.

Kamyonun çekici kısmı havaya kalkarak askıda kalırken, dorse kısmının devrilmemesi için iş makineleri kullanıldı. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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