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Feray Kaplan cinayetinde acı detaylar: Kanlı pusuyu fark edip çocuklarını eve göndermiş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Gaziantep, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerinin son halkası olan Feray Kaplan'ın, ayrıldığı Seçkin E.'nin kendisine kurduğu pusuyu fark ederek yanındaki çocukları ve annesini eve gönderdikten sonra apartman girişinde katledildiği öğrenildi. 

Son kadın cinayeti haberi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Adana'nın Çukurova ilçesinden geldi. İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan (39), Gaziantep’e kendisini ziyarete gelen annesini evine bırakmak için iki çocuğuyla birlikte Adana'ya gitti.

AYRILDIĞI EŞİ PUSU KURDU

Feray Balkan, iddiaya göre, apartmanın önüne geldiği sırada ayrıldığı Seçkin E.’nin kendisini beklediğini fark etti. Bunun üzerine Balkan, annesi ve çocuklarını eve gönderdi, Seçkin E. ile apartman girişinde konuştu. Feray Balkan konuşmanın ardından ise Seçkin E.'nin silahlı saldırısına uğradı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Feray Balkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLI GÖZALTINDA

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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