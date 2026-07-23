Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi.

Fethiye'de orman yangını! Havadan müdahale tekrar başladı

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi de devam ediyor.

Fethiye'de orman yangını! Havadan müdahale tekrar başladı

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.

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