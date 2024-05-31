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FETÖ yapılanmaları yerle bir ediliyor! 'Güncel esnaf'lara büyük darbe

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ yapılanmaları yerle bir ediliyor! &#039;Güncel esnaf&#039;lara büyük darbe
Antalya, Kaçakçılık, Terör Örgütü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün yeniden yapılanma çabaları tek tek ifşa oluyor. Son olarak kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltılar olurken 'Güncel esnaf'lara da büyük darbe vuruldu. Antalya'da yapılan operasyon kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün 'güncel esnaf' yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen, 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hücre evinde saklanan 18 şüpheli yakalandı. Şüpheliler mahkemeye çıkarıldı.

FETÖ yapılanmaları yerle bir ediliyor! 'Güncel esnaf'lara büyük darbe - 1. Resim

12'Sİ KODESİ BOYLADI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

FETÖ yapılanmaları yerle bir ediliyor! 'Güncel esnaf'lara büyük darbe - 2. Resim

Operasyonda, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu görevlisi N.T., örgütün güncel esnaf yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen E.K., M.S., N.E., Ö.K., U.Ö., A.S.A., M.Ç., 1 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen D.T., K.Ç., T.Y., K.T., A.B., C.Y., S.A., S.K., A.A.C., S.D., olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ yapılanmaları yerle bir ediliyor! 'Güncel esnaf'lara büyük darbe - 3. Resim

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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