Fidan’dan Somali Etiyopya mekik diplomasisi: Kayda değer bir ilerleme sağlandı

Türkiye’nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında devam eden Ankara sürecinde taraflar 17 Eylül’de bir kez daha bir araya gelme kararı aldı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Dışişleri Bakanlığı’ndaki toplantı önceki gün geç saatlere kadar devam ederken, heyet dün sabah saatlerinden ikinci defa toplandı. Bakan Fidan, mekik diplomasisi sonrasında her iki konuk bakan ile kameraların karşısına geçti. Fidan, görüşmelerde bazı spesifik çözüm yollarının ele alındığını belirterek, “Bu formüller mevcut farklılıkların giderilmesini ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çerçeve üzerine mutabık kalınmasını hedefliyor” dedi.

FİDAN: KARARLIYIZ

İlk tura kıyasla çok daha fazla konunun kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade eden Fidan, şunları kaydetti: Memnuniyet verici bir gelişme oldu. Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkanı bulduk. Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli bir yakınlaşma ve kayda değer bir ilerleme sağlandı. Hedefimiz sadece Somali ve Etiyopya’nın değil tüm bölgenin yararlı olacak şekilde mevcut kaygıların giderilmesi ve problemlerin çözülmesi. Tarafların devamlı iştiraki ve Ankara Sürecinin başarılı sonuçlanması yönündeki kararlılıkların devam etmesiyle bizi sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sonuca götürecek parametreleri ilgili herkesin yararlı olacak şekilde sonuçlandırabilmeyi hedefliyoruz. Ankara süreci devam ediyor ve bizler de kararlıyız.

3. TUR İÇİN TARİH 17 EYLÜL

Heyetlerin 17 Eylül’de 3. Tur için yeniden Ankara’da bir araya geleceğini ifade eden Fidan, taraflar ve bölgesel ortaklarla istişarelerin devam edeceği mesajını verdi. Fidan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud’un Ankara Süreci’nin başarısı için yapıcı yaklaşımlarını ve kararlılıklarını sürdürmelerinin beklendiğini dile getirdi.

SELASSİE: TÜRKİYE ÇÖZER

Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ise “Türkiye Cumhuriyeti Etiyopya ve Somali arasındaki görüşmeleri kolaylaştırıcılık etmek üzere çok önemli bir adım atmış oldu. Şu an için karşıt görünen görüşlerimizi uzlaştırmak ve aradaki anlaşmazlıkları çözmek üzere önemli çabalar ortaya kondu. Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolünün çözüme bize ulaştıracağına inanıyoruz. Etiyopya’nın çözüm neticesinde denize doğrudan bir ulaşım da sağlanmış olacak. Problemleri çözüp normal ilişkilerimize devam edebileceğimize inanıyoruz. Bizim görevimiz olumlu bir şekilde bu süreci devam ettirmek. Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında elbette” diye konuştu.

FİQİ: İLERLEME SAĞLANDI

Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi de Türkiye’nin Afrika’nın barış ve istikrarına katkılan sunmaya devam ettiğini belirterek, ikinci tur görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Somali’nin, toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini koruma konusuna kararlı olduğunu vurgulayan Fiqi, Burada yakaladığımız ivme ile birlikte nihai bir çözüme ulaşabileceğimizi umuyoruz. Birleşmiş Milletler Konvansiyonları, Deniz Kanunları, Somali halkının onuru ve kaynaklara olan erişim hakkını muhafaza edecek şekilde bir çözüme ulaşmayı arzu ediyoruz. Türkiye’ye bölgedeki gerginlikleri, gerilimleri azaltmak üzere attıkları adımlardan ötürü şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.