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    • Film sahnesi değil, gerçek! Hem kaçırdılar, hem vurdular hem de araçtan attılar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara’dan iki araçla yola çıkan 5 şahıs, 40 bin lira alacakları olduğunu iddia ettikleri kişiyi Kasımpaşa'daki evinin önünde kaçırdı. İstedikleri parayı alamayınca araç içinde silahla vurup yolun ortasına attılar. Film sahnesi gibi görünen anlar kameralara yansıdı. Polisler tarafından yakalanan 5 şüphelinde 3'ü tutuklandı. Vurulan kişi ise hayat mücadelesi veriyor.

    Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’nde film sahnelerini aratmayacak anlar yaşandı. Kasımpaşa semtinde yaşayan 45 yaşındaki Erhan Y., bir süre önce Ferdican S.’den 40 bin lira borç aldı. Geçen süre zarfında Erhan Y. borcunu geri ödemedi.

    Bunun üzerine Ferdican S. ile Erhan Y. arasında cep telefonu görüşmelerinde tartışma çıktı. Yaşananlar nedeniyle Ferdican S., bir daha Erhan Y.’ye ulaşamadı.

    Film sahnesi değil, gerçek! Hem kaçırdılar, hem vurdular hem de araçtan attılar

    EVİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRDILAR

    Bunun üzerine Ankara’da yaşayan Ferdican  S., 4 arkadaşını alıp 2 ayrı araçla İstanbul’a geldi. Borç verdiği Erhan Y.‘nin Kasımpaşa’daki evinin önüne gelen şahıslar, burada beklemeye başladı. Bir süre sonra evine gelen Erhan Y.‘yi şahıslar, onu zorla araca bindirip kaçırdı. Araç içerisinde adamı sorgulayan şahıslar, borcu geri istedi. Ancak Erhan Y., borcunu vermeyince ortalık karıştı. Araç içerisinde darp edilen Erhan Y., bacağından ve omzundan silahla vurularak ağır yaralandı.

    Film sahnesi değil, gerçek! Hem kaçırdılar, hem vurdular hem de araçtan attılar

    VURDUKTAN SONRA YOLUN ORTASINA ATTILAR

    Şahıslar ardından Hacı Ahmet Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde seyrettikleri esnada yaraladıkları Erhan Y.’yi aracın kapısını açarak yola attı. Şahıslar ardından araçla hızla uzaklaşırken, Erhan Y. ise yere yığıldı. Cadde üzerindeki sürücülerin umrunda dahi olmayan yaralı adamı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erhan Y.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Film sahnesi değil, gerçek! Hem kaçırdılar, hem vurdular hem de araçtan attılar

    HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Hemen ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Film gibi olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahısların 06 BVF 172 ve 06 CZU 164 plakalı araçlarla mega kente geldiklerini tespit etti. Buradan yola çıkan polis, şahısların aynı araçlarla Ankara’ya doğru dönüşe geçtiklerini belirledi.

    Film sahnesi değil, gerçek! Hem kaçırdılar, hem vurdular hem de araçtan attılar

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3'Ü TUTUKLANDI

    Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, özel izinle operasyon için yola koyuldu. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından anbean takip eden polis ekipleri, şahısları Bolu’da kıstırdı. Araçları durduran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında olayda kullanılan tabanca ve mermi dolu şarjörler, av tüfeği ve fişekleri ile üzerinde “geçersizdir” ibaresi yazan 50 adet sahte 200 euro, 269 adet 50 euro, 100 adet 100 dolar, 50 adet 200 TL ve 90 adet 50 TL ele geçirildi.

    Film sahnesi değil, gerçek! Hem kaçırdılar, hem vurdular hem de araçtan attılar

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

    Bolu’da gözaltına alınarak İstanbul’a götürülen 5 şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadelerinde borcu tahsil etmek için geldiklerini ancak kavga çıkınca adamı arbedede adamın vurulduğunu söyleyen şahıslar mahkemeye çıkartıldı. Şahıslardan Ferdican S., Kadircan B., Fatih K. “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanırken, Hulusi A. ve İdris Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlardan, Ferdican S.’nin 3 adet, Kadircan B.’nin de 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Film sahnesi değil, gerçek! Hem kaçırdılar, hem vurdular hem de araçtan attılar
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