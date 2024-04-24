Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.