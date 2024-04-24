Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK&#039;lı terörist etkisiz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Banka hesabını kiralayanlar dikkat! Yüksek kazanç peşinde koşarken dolandırılmayınFırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Banka hesabını kiralayanlar dikkat! Yüksek kazanç peşinde koşarken dolandırılmayın - GündemYüksek kazanç isterken hayatlar kararıyorÖzel-Erdoğan görüşmesinin perde arkası! Hemen talimat vermiş - GündemErdoğan, salona geçer geçmez talimat vermişYüksek yargıda seçim maratonu: Danıştay'da yeni başkan belli olacak - GündemDanıştay'da yeni başkan belli olacakİstanbul'un göbeğinde metro çilesi: 50 saati geçti, sorun giderilemedi - Gündemİstanbul'un göbeğinde metro çilesiCumhurbaşkanı Erdoğan bugün Steinmeier'ı kabul edecek! Masada 4 konu var - GündemErdoğan bugün Steinmeier'ı kabul edecek! Masada 4 konu varProf. Dr. Üstün Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmadığı iddialarına DMM'den açıklama - Gündem'Prof. Dr. Üstün Ergüder okula alınmadı' iddiasına açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...