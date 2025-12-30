İstanbul'da Sarayburnu sahilinde şiddetli fırtınada fotoğraf çektirmeye çalışanlar görenleri hayrete düşürdü. Kimilerinin ıslanmamak için kaçtığı alanda, fotoğraf uğruna yapılanlar şoke etti.

Meteoroloji’nin şiddetli fırtına uyarısının ardından İstanbul’da etkili olan fırtına sonrasında dalgalar metrelerce yükseldi. Fatih Sarayburnu'nda dalgalara aldırış etmeden fotoğraf çeken vatandaşlar ise ‘Pes’ dedirtti.

Fotoğraf merakının böylesi görülmedi! Fırtınaya aldırış etmeyip poz verdiler

FOTOĞRAF ISRARI 'PES' DEDİRTTİ

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli fırtına özellikle deniz kenarında hayatı felç etti. Fatih Sarayburnu'nda denizde dev dalgalar oluştu. Metrelerce yükseklikteki dalgalar kıyıda korku dolu anlara neden olurken, fotoğraf çektirmeye çalışan vatandaşlar ise hayrete düşürdü.

Bazıları ıslanmaktan kaçarken bazıları ise fotoğraf için dakikalarca uğraştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

