Hatay’da kamyonetle çarpışan motosiklette ağır yaralanan 19 yaşındaki Kevser Yalçın, 5 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan eşinin ise tedavisi sürüyor. Çiftin 5 ay önce evlendiği ve bebek bekledikleri öğrenildi.

Kaza, Yayladağı - Antakya yolu üzeri Havvacık kavşağında yaşandı. Akşam saatlerinde seyir halinde olan kamyonet, tekerleğin patlamasıyla karşı şeride geçerek motosiklete çarptı.

Hatay'da kahreden kaza! 5 aylık evliydi, karnındaki bebeği ile can verdi

AKRABALARINI ZİYARETE GİDİYORLARDI

Akrabalarına ziyaret için gittikleri esnada kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan sürücü Mehmet Yalçın ile yolcu konumundaki eşi Kevser Yalçın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.

KADIN ÖLDÜ, ADAMIN DURUMU AĞIR

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Yalçın'ın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde devam ederken eşi Kevser Yalçın, 5 gün süren hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Kevser Yalçın, kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

YENİ EVLİ ÇİFTİN BEBEK BEKLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Acı kazada can veren Kevser Yalçın ve eşi Mehmet Yalçın'ın 5 ay önce evlendiğini ifade eden Yüksel Dönmez, Yalçın'ın hamile olduğunu annesinden duyduğunu belirterek "Kazada karşıdan gelen pikab, tekerleği patlayınca karşı refüje çıkıyor ve motosikletle çarpışıyor. Kaza yapan çift, 5 ay önce evlenmişti ve eşi Yenice Mahallesi'nden gelin gelmişti. Kocası ise Adana'da tedavi görüyor. Çiftler 5 aylık evliyken ölüm ayırdı. Şehirde çok motosiklet kazaları oluyor. Keşke kazalar olmasaydı. Kızın annesi, kızının hamile olduğunu söyledi ve onun için de ağlıyordu. Temiz bir aileydi, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

