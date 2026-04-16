Gaziantep’te 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak yaralayan, kendini “Neresine isabet ettiğini bilmiyorum, yalnızca pantolonunun yırtıldığını gördüm. Bu hareketi kendimi koruma amacıyla yaptım” diyerek savunan hademe tahliye oldu.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 10 Aralık 2025’te bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, aynı binada oturduğu öğrenci E.B.'nin ailesiyle tartışma yaşamıştı

Tartışmanın büyümesiyle R.Y. aynı okulda öğrenci olan öğrenci E.B.'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. 6 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin açılan dava Nizip 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“KORUMA AMACIYLA YAPTIM”

Sanık R.Y., savunmasında şunları söyledi:

Okulda çalıştığım süre boyunca mağdura kesinlikle müdahalede bulunmadım. Ancak mağdurun bana yönelik tırmalama, hakaret ve küfür içeren davranışları oldu. Buna rağmen kendisine zarar vermedim. Bıçaklama eylemini gerçekleştirdim ancak neresine isabet ettiğini bilmiyorum, yalnızca pantolonunun yırtıldığını gördüm. Bu hareketi kendimi koruma amacıyla yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Sokak ortasında dehşet! Hademe 6 yaşındaki çocuğu bıçakladı

“ELİNDE BIÇAK GÖRDÜM”

Yaralanan çocuğun annesi i Sevim P. İse “Olay günü eşim beni aradı, bir kavga olduğunu söyledi. Kızı ile benim kızım arasında çıkan tartışma nedeniyle eşimin yüzüne tükürüldüğünü öğrendim. Daha sonra aşağıda bir tartışma yaşandı. Bu sırada karşı taraf elindeki çantayla bana vurdu. Yukarıya çıktığımda ‘E. öldü’ diye bir ses duydum. Sonrasında sanığın elinde bıçak gördüm. Aşağı indiğimde oğlumun bıçaklandığını gördüm. Sanık bana ‘seni öldürürüm’ diye tehdit etti. Sanığın olay tarihinde oğlumu bıçakladığını düşünüyorum. Şikayetçiyim ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

“BACAĞIMDAN BIÇAKLADI”

Yaralanan çocuk E.P. ise dehşet anının şöyle anlattı:

Biz abla ile birlikte aşağıya inmiştik. Sanık annem ile tartışıyordu. Bu sırada sanık anneme elini kaldırdı, annem de onun elini indirdi. Daha sonra sanık anneme çantayla vurdu. Ablam önden gidiyordu, ben onun arkasındaydım. Bu sırada sanık beni bacağımdan bıçakladı.

Savcı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık R.Y.’nin mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

