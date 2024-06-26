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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak savaş jeti F-4 ile uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak savaş jeti F-4 ile uçtu
Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5. Ana Jet Üs Komutanlığında incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, savaş jeti F-4 ile uçtu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme yaptı. Denetlemelerde bulunan  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak savaş jeti F-4 ile uçtu - 1. Resim

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak savaş jeti F-4 ile uçtu - 2. Resim

Paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun uçuşa hazırlık, uçuş ve uçuş sonrası anlarının bulunduğu görüntüler de yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak savaş jeti F-4 ile uçtu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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