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Gören, duyan haber versin! Genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gören, duyan haber versin! Genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da ailesine arkadaşının yanına gittiğini söyledikten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

1 Haziran günü Ankara'nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'nde yer alan evinden, “arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek çıkan 17 yaşındaki S.K. eve bir daha dönmedi.

Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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