Göz gözü görmeyecek! Meteoroloji hem müjdeyi verdi hem de uyardı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu da artarak devam edeceğini müjdeleyen Meteoroloji, bir yandan da yurt genelinde toz taşınımı etkisi olacağını belirtti ve uyarılarda bulundu. İşte 30 Mart 2024 hava durumu tahminleri...
30 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, yaz mevsimini andıran hafta sonunun tadını çıkarmak isteyenler için önemli uyarılarda bulundu. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek ancak toz taşınımı özellikle iki bölgede etkili olacak.
30 MART 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
30 Mart 2024 MGM hava durumu tahmin haritası
31 Mart 2024 MGM hava durumu tahmin haritası
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi