Göz gözü görmeyecek! Meteoroloji hem müjdeyi verdi hem de uyardı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu da artarak devam edeceğini müjdeleyen Meteoroloji, bir yandan da yurt genelinde toz taşınımı etkisi olacağını belirtti ve uyarılarda bulundu. İşte 30 Mart 2024 hava durumu tahminleri...

30 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, yaz mevsimini andıran hafta sonunun tadını çıkarmak isteyenler için önemli uyarılarda bulundu. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek ancak toz taşınımı özellikle iki bölgede etkili olacak.

30 MART 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.



30 Mart 2024 MGM hava durumu tahmin haritası



31 Mart 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu