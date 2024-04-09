Gübreleme yaparken hayatının şokunu yaşadı! Çay bahçesinde korkunç olay
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Rize'de, gübreleme yapılan bir çay bahçesinde ceset bulundu. Cesedin yanında tüfek, yakın bir alanda tabanca, çanta içerisinde kıyafet ile bir miktar para da ele geçirildi.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan Halil İbrahim Kazanbaş, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedine rastladı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜFEK, TABANCA, KIYAFET, PARA...
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, cesedin yanında tüfek, ayrıca yakın bir alanda tabanca, çanta içerisinde kıyafet ile bir miktar para buldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı