Gübreleme yaparken hayatının şokunu yaşadı! Çay bahçesinde korkunç olay

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Nisan 2024 18:43 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 18:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Rize'de, gübreleme yapılan bir çay bahçesinde ceset bulundu. Cesedin yanında tüfek, yakın bir alanda tabanca, çanta içerisinde kıyafet ile bir miktar para da ele geçirildi.