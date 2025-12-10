Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sanatçının kızı Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun caddede yan yana yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

YAN YANA YÜRÜDÜKLERİ ANLAR KAMERADA

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Gülter ve Ulu'nun caddede yürüdüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yaşı küçük bir kişi Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece’de bulundukları sitede gözaltına altına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheli önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmişti. Ardından şüpheliler emniyete sevk edilmişti.

NE OLMUŞTU?

28 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

