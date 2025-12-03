Güllü’nün ölümüyle ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Şarkıcının yardımcısının oğlu Osman Yıldız, Güllü’nün kızı Tuğyan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Çınarcık’taki herkes Tuğyan’ı suçluyor. Bence Tuğyan yapmadı, bunu Sultan’a yaptırdı” iddiasını dile getirdi.

Güllünün şüpheli ölümünde en yakınının iddiası çok konuşulacak: Bunun için o evdeydi... Arabesk dünyasının sevilen isimlerinden Güllü’nün ölümü, müzik camiasında ve kamuoyunda uzun süre yankı uyandırmıştı. Olayla ilgili yeni iddialar gündeme gelirken, yakın çevresinden çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni bir ses kaydı, Güllü’nün kaybettiği gece dikkat çeken detayları gün yüzüne çıkardı.

Güllünün şüpheli ölümünde en yakınının iddiası çok konuşulacak: Bunun için o evdeydi... KAÇIŞ PLANI YAPTILAR ATV'de yer alan habere göre ses kaydında Güllü'nün hayatını kaybettiği gece evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yurt dışına kaçış planı yaptıkları belirlenmişti. Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına, "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala" dediği duyuluyor.

Güllünün şüpheli ölümünde en yakınının iddiası çok konuşulacak: Bunun için o evdeydi... "SENİN ÇEVREN GENİŞ, KURTAR BENİ" Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesinin ölümünden önce Bircan Dülger'e attığı iddia edilen ve dosyaya giren kan dondurucu mesajlar da soruşturmanın en kritik delilleri arasında olmuştu. İddiaya göre Tuğyan, Dülger'e "Abla senin çevren geniş, beni bu kadından kurtar. Annem ölsün" ifadelerini göndermişti. Bu gelişmelerin yanı sıra bugün yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Güllü'nün düştüğü pencere "SULTAN BUNUN İÇİN 1 AYDIR EVDEYDİ" Güllü'nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, Tuğyan'ın daha önce kendisine annesini öldürmesi karşılığında bir daire vereceğini söylediğini dile getirmişti. Osman Yıldız bu kez yeni açıklamasıyla gündemde. Yıldız, "Tuğyan, 18 yaşından küçük olduğum için daha az ceza alacağımı söyledi. Çınarcık'taki herkes Tuğyan'ı suçluyor. Tuğyan yapmadı bence, Sultan'a yaptırdı. Tuğyan, azmettirdi. Sultan da son bir aydır o evde bunun için yaşıyordu zaten. Güllü annenin kanı yerde kalmasın" dedi.

Güllünün şüpheli ölümünde en yakınının iddiası çok konuşulacak: Bunun için o evdeydi... Arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yurt dışına kaçma planı yaptığına dair ses kayıtları ortaya çıkan Tuğyan Ülkem'den ise yeni açıklama akşam saatlerinde geldi.

Güllünün şüpheli ölümünde en yakınının iddiası çok konuşulacak: Bunun için o evdeydi... "TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE..." Tuğyan yaptığı açıklamada, "Tanıklarının bir tanesi hariç hepsi sabıkalı, hepsi senin kontrolünde, (menfaatler...). Devran dönerse 'Bizi yönlendirdi.' derlerse, al sana yargıyı etkilemekten organize suç şebekesi... Demedi deme. Başkent Hukuk Bürosu bazen 22 kişi, bazen 20 kişiler; 'Davalarınıza bedava bakacak.' diyorsun. Sadede gel: sadece il dışı olmak üzere farklı büro adresleri olan üç avukat; kalan 19 avukat nerede? Atma be Recep, din kardeşiyiz. Uykuların kaçsın, turpun büyüğü heybede... Yakında vizyonda." ifadelerini kullandı.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası