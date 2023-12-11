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    Güngören'de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Güngören&#039;de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü
    Güngören, Silahlı Çatışma

    İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada kan aktı. Silahların patladığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

    İstanbul Güngören'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta, iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, E.Ö, K.Ç, S.Ö. ve O.K. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Güngören'de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, olay nedeniyle çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, şüphelilerden birini gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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