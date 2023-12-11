Güngören'de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

11 Aralık 2023 07:35 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 08:01

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul Güngören'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta, iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, E.Ö, K.Ç, S.Ö. ve O.K. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, olay nedeniyle çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, şüphelilerden birini gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.