HASAN BİTMEZ KİMDİR? Meclis kürsüsünde rahatsızlık geçirmişti! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hasan Bitmez kimdir? 12 Aralık 2023 salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma esnasında fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımıcı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Peki Hasan Bitmez kimdir, hastalığı nedir? İşte Hasan Bitmez biyografisi..

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğdu. Gebze İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’dır.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU

12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

HASAN BİTMEZ HASTALIĞI NEDİR?

Bakan Koca, Bitmez’in durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirterek, "Sizin de bildiğiniz gibi TBMM’de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesine getirdiğimiz milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yakından takip ediyoruz. Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.