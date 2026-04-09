İstanbul hastanelerinde hizmet kalitesini artırmak için yeni bir adım atıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Hastanem Temiz” uygulaması, kentteki hastanelerde devreye alındı. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, hastane içerisindeki QR kodları okutarak temizlik, teknik arıza ya da hizmet memnuniyetine ilişkin geri bildirimlerini anlık olarak iletebiliyor.

Uygulama, kullanıcıların bulundukları alanı seçmesine gerek kalmadan otomatik konum bilgisiyle çalışıyor. Yapılan bildirimler doğrudan ilgili birimlere yönlendirilirken, süreç yapay zeka destekli analiz sistemiyle önceliklendirilerek hızlı müdahale sağlanıyor.

Geliştirilen mekanizma yalnızca gerekli durumlarda personele uyarı göndererek gereksiz bildirim yoğunluğunu da azaltıyor. Ayrıca sistemde yer alan hiyerarşik takip özelliği sayesinde, belirlenen süre içinde çözümlenemeyen sorunlar otomatik olarak üst yönetime iletiliyor. Böylece hiçbir talep cevapsız kalmıyor.

Toplanan veriler düzenli olarak analiz edilerek müdahale süreleri, çözüm performansı ve tekrar eden sorunlar raporlanıyor. Bu sayede hastanelerdeki hizmet kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner , uygulamanın sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümün önemli bir parçası olduğunu belirterek, vatandaşların geri bildirimlerinin doğrudan yönetime ulaştığını ifade etti. Güner, sistem sayesinde ortalama 7-8 dakika içinde geri dönüş sağlandığını ve sorunların hızlı şekilde çözüldüğünü söyledi.

BİLDİRİMLERİN ÇOĞU OLUMLU

Vatandaş memnuniyetine de dikkat çeken Güner, yapılan geri bildirimlerin büyük çoğunluğunun olumlu olduğunu belirtti. Bugüne kadar 1300’ün üzerinde bildirime hızlı cevap verildiğini aktaran Güner, sistemin hem fiziksel hizmetleri hem de hasta deneyimini iyileştirdiğini vurguladı.

Yeni uygulamayla İstanbul genelinde daha hızlı, şeffaf ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti modelinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.