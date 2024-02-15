Hastanelerin acil servislerinde kalıyordu: Bakanlık kimsesiz kanser hastası için harekete geçti

Eskişehir'de, kaldığı otelden çıkarılması nedeniyle hastanelerin acil servislerinde kalan kanser hastası için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kimsesiz vatandaş özel bir huzurevine yerleştirildi.

Eskişehir'de yaşayan ve akciğer kanseriyle mücadele eden 57 yaşındaki İbrahim Başaran, Eskişehir Valiliği tarafından yerleştirildiği otelden çıkarılınca hastanelerin acil servislerinde kalmaya başladı. Geliri ve kimsesi olmayan İbrahim Başaran, devlet yetkililerine yardım çağrısında bulunmuştu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu haberler üzerine, bakanlığın il müdürlüğünce sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşın barınacak yeri ve bakacak kimsesinin olmadığı bilgisinin edinilmesi üzerine, kendisine ulaşılarak özel bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan Eskişehir'deki akciğer kanseri 57 yaşındaki vatandaşın otelden çıkarıldığı ve hastanelerin acil servislerinde kaldığı haberlerine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan olayla ilgili Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli sosyal inceleme başlatılmıştır. Yaşlımızın barınacak bir yeri ve bakacak kimsesinin olmadığı bilgisinin edinilmesi üzerine, kendisine ulaşılarak özel bir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmiştir."