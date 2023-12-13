Hatay'da anne ve 3 çocuğuna mezar olan bina ruhsatsız çıktı

13 Aralık 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:05

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi'nde yer alan 4 katlı binanın Kahramanmaraş merkezli ilk depremde çökmesi sonucu Suriye vatandaşı Fatıma Hac Salih ve üç çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Binanın sahibi Hüsni B., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

İddianamede binaya ait herhangi bir ruhsat belgesine rastlanmadığı ve binanın yapımında gerekli özenin gösterilmediği belirtiliyor.

Asli kusurlu bulunan Hüsni B'nin, binanın yapımında dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmasına rağmen buna aykırı davrandığı, binanın yıkılmasına ve 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddianamede anlatıldı.

"BİNAYA AİT STATİK RAPOR BULUNMUYOR"

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binada yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) esaslarına yeterince uyulmadığı, yapının inşasının bilim ve fennin gerektirdiği şartlara aykırı olduğu ifade edildi.



Bilirkişi raporunda, şunlar kaydedildi:



"Bina zemin ve 3 normal kat olmak üzere 4 kattan oluşmaktadır. Binanın 2011'de tek kat olarak satın alındığı, geriye kalan 3 katın daha sonra yaptırıldığı sorgulama tutanaklarından anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında binaya ait mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu binaya ait statik proje olmadığından kolon, kiriş ve temellerin kesit ve donatı detayları hakkında değerlendirme yapılamamıştır. Binanın projesinin olmayışı, projesiz ve mühendislik hizmeti almadan inşa edilmiş olması yıkılmasında önemli etken olduğu düşünülmektedir."

ZEMİN ETÜT RAPORU DA YOK

İddianamede, bina için hazırlanmış zemin etüt raporu bulunmadığı bilgisine de yer verildi.



Tutuklu sanık Hüsni B, iddianamedeki ifadesinde, depremde yıkılan binayı 2011'de tek katlı şekilde ve ruhsatsız satın aldığını belirtti. Kendisinin daha sonra ücreti karşılığında bir müteahhide geriye kalan 3 katı yaptırdığını ifade eden sanık, yapının kaçak inşa edildiğinin farkında olduğunu kaydetti.



İddianamede, ruhsatsız tek katlı yapıya kaçak şekilde 3 kat daha inşa eden müteahhidin ise 2022'de hayatını kaybettiğine yer verildi.



Müşteki Mustafa El Abse ise iddianamedeki ifadesinde, binanın zemin katında kiracı olarak oturduklarını, deprem anında bir kızını alarak dışarı çıkmayı başardığını anlattı. Abse, depremde binanın zemin katının çöktüğünü ve buradan çıkamayan eşi ile 3 çocuğunun enkazda kalarak hayatlarını kaybettiğini belirtti.



İddianamede, binanın depremde yıkılmasına ilişkin tali kusurlu oldukları belirtilen belediye yapı kontrol birimi elemanları ve ilgili diğer görevliler hakkında da soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.