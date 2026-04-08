Hatay'da DEAŞ operasyonu! 4 terörist tutuklandı
Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 DEAŞ terör örgütü mensubu tutuklandı.
Özetle DinleHatay'da DEAŞ operasyonu! 4 terörist tutuklandı
Gündem 51 dk önce
Hatay Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kapsamında 4 şahsı tutukladı.
- DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları yönünde haklarında bilgi bulunan 4 şahıs yakalandı.
- Şahıslar 3 Nisan günü Erzin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
- Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
4 ŞAHIS YAKALANDI
Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan 4 şahıs, 3 Nisan günü Erzin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
