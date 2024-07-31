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Hatay'daki konteyner kentte yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Rüzgar Miran Özsürmeli'ye sürpriz doğum günü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

6 Şubat depremlerinde etkilenen Özsürmeli ailesi Hatay'daki konteyner kentte yaşamına devam ediyor. Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olan Rüzgar Miran Özsürmeli'ye sürpriz doğum günü düzenlendi. Anne Fatma Özsürmeli, oğlunun ilacının ABD'de bulunduğunu belirterek yardım istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle konteynerde yaşayan 5 yaşındaki kas hastası Rüzgar Miran Özsürmeli için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ HASTASI RÜZGAR MİRAN ÖZSÜRMELİ 5 YAŞINA GİRDİ

Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kent'te, 5 yaşına giren Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Özsürmeli'nin yeni yaşı, konteyner kent sakinlerince kutlandı.

Konteyner kent sakinleri ile küçük çocuğun yakınları, "İyi ki doğdun" şarkısıyla Rüzgar için sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Çocuğun yakınları ve konteyner kent sakinleri, 5. yaşını kutladıkları Rüzgar'a çeşitli hediyeler verdi. Kendisi için hazırlanan pastayı kesip, çevresindeki çocuklara da ikram eden Rüzgar, herkese teşekkür etti.

İbrahim Çeçen Konteyner Kent Koordinatör Yardımcısı Ümran Oğuz, depremin etkilerini unutturmak için böyle bir şenlik yapılmasını istediklerini söyledi.

Hatay'daki konteyner kentte yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Rüzgar Miran Özsürmeli'ye sürpriz doğum günü - 1. Resim

İLACI AMERİKA'DA BULUNDU

Rüzgar'ın çok mutlu olduğunu belirten Oğuz, "Konteyner kent olarak vatandaşlarımızla ve kendimizle gurur duyuyoruz. Çocuğumuzun doğum gününü yaparak hayalini gerçekleştirmek istedik." diye konuştu.

Depremde Sakarya Mahallesi'ndeki evinin yıkıldığını dile getiren anne Fatma Özsürmeli (32), 2,5 yaşında oğluna kas hastalığı teşhisi konulduğunu ifade etti.

Çocuğunun tedavisinin Antalya'da devam ettiğini kaydeden Özsürmeli, "Oğlumun ilacı Amerika'da bulunmuş. İlacına kavuşmasını istiyoruz. Bugün çocuğumun doğum günü için yaptıkları kutlamadan dolayı herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Hatay'daki konteyner kentte yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Rüzgar Miran Özsürmeli'ye sürpriz doğum günü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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