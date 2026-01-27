Meteoroloji'nin 'sağanak' uyarısının ardından Muğla'da hava koşulları sertleşti. Yağmur kent genelinde etkisini artırırken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı yüzünü gösterdi.

Muğla’da beklenen yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent merkezinde sağanak yağmur görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

KISA SÜREDE HIZINI ARTIRDI

Özellikle Menteşe ilçesine bağlı Yılanlı bölgesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede yoğunluğunu artırdı. Beyaza bürünen bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler hızla harekete geçti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya çıkarak küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Başta Göktepe yolu ve çevredeki kırsal mahalleler olmak üzere yüksek rakımlı güzergâhlarda ekiplerin aralıksız çalıştığı bildirildi.

YAĞIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Yetkililer, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde belirli aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

