Bir haftadır ılık ve yağışlı Akdeniz sisteminin etkisini gösterdiği İstanbul’da gözler yeniden ne zaman kar yağacağına çevrilmişken beklenen açıklama geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların hissedilebilir şekilde düşeceğini belirterek “Pazar gecesi ve Pazartesi günü İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir” dedi.

10 yıllık aranın ardından kar yağışının etkili olması ile yeniden beyaza bürünen İstanbul’da soğuk hava yaklaşık 1 hafta önce yerini ılımlı Akdeniz sistemine bırakmıştı. Kar yağışının ara verdiği kentte bulutlu hava hakim olurken, “Kar ne zaman yağacak?” sorusu ise gündem olmuştu.

TARİH VERDİ

2 gün önce Türkiye’nin Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sistemin etkisi altında olacağını açıklayan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni bir açıklama daha geldi. Kar yağışının ne zaman yurt genelinde etkili olacağına ilişkin bir açıklama yapan Şen, tarih verdi.

PAZAR VE PAZARTESİ GÜNLERİNE DİKKAT!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen, “Tekrar kar geliyor” dedi ve şunları söyledi:

Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde kar yağışı görülecek. Pazar gecesi ve Pazartesi günü İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir.

1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodosun etkili olduğunu hatırlatan Şen, lodosun bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

“ARA VERDİ” DEMİŞTİ

Şen, 2 gün önce yaptığı bir paylaşımda da “Türkiye’de Akdeniz üzerinden gelen daha ılık ve yağmur yağışlı sistemler etkili olmaya başladı ve kar yağışı da ara verdi. Şubat’ın ilk haftasının sonuna kadar Türkiye’de kar yağışı görülmeyecek. Bölgesel olarak görülebilir ancak genel anlamda ara verdi” demişti.

İKİ ALARM BİRDEN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda ise yurt genelinde çok bulutlu havanın hakim olacağını açıkladı. Son değerlendirmelere göre; Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ’E ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceğini belirtti. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu için ise çığ uyarısı yapıldı.

