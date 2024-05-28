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Her şey bir anda oldu! Hakimiyetini kaybedip markete daldı: 1 kişi ölümden döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sultangazi, Trafik Kazası, Hafif Ticari Araç, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince markete daldı. Kaza sırasında orada bulunan bir kişi, ölümden dönerken sürücü yaralandı.

Sultangazi'nin Sultançiftliği mahallesi Ordu Caddesi üzerinden iddiaya göre, seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen 06 GB 3648 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Erkan T. direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı. Kazada işyerinin önünde bulunan market çalışanı Azat Geçer şans eseri kurtulurken, sürücü Erkan T. ise yaralandı.

Her şey bir anda oldu! Hakimiyetini kaybedip markete daldı: 1 kişi ölümden döndü - 1. Resim

80 BİN TL'LİK ZARAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araç ise çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Kaza sonrası işyeri önünde bulunan dolap ve ürünler zarar görüp dağılırken, işyerinde yaklaşık 80 bin TL değerinde zarar olduğu öğrenildi.

Her şey bir anda oldu! Hakimiyetini kaybedip markete daldı: 1 kişi ölümden döndü - 2. Resim

'MADDİ HASARIMIZIN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ'

Olay anını anlatan ve kazadan kıl payı kurtulan Azat Geçer, "Saat 21.30 gibiydi kapıya hava almaya çıkmıştım. Bir de baktım ki anlık yani kafamı çevirdim araç üzerime doğru geliyor. Kendimi şu tarafa attım. O an işte araba dolaba girdi ve bir takım maddi zarar oluştu. Yumurtalar, turşular falan hep yere düştü. Adamın da çenesinde kırık varmış herhalde hastanede tedavi görüyor. Maddi zararımız var onun karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Her şey bir anda oldu! Hakimiyetini kaybedip markete daldı: 1 kişi ölümden döndü - 3. Resim

Kaza anına ait görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek işyeri önündeki dolap ve ürünlere çarptığı, işyeri çalışanının ise bir anlık refleks ile kazadan yara almadan kurtulduğu görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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