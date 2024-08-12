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Hırvatistan'da fidye için kaçırılmıştı... Yurda dönen Türk vatandaşı yaşadıklarını tek tek anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hırvatistan'da fidye için kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, İstanbul'a getirildi. Muhammed Çolak, yaşadıklarını tek tek anlattı.

Hırvatistan'da Afgan çete üyeleri tarafından kaçırılan Türk vatandaşı Muhammet Çolak, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle İstanbul'a getirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak yaşadıklarını anlattı.

AĞIR ŞİDDETA MARUZ KALDIK

Gaziantep'ten tatil için gittiği yurt dışında Afgan olduğunu iddia ettiği bir grup tarafından kaçırıldığını söyleyen Çolak, grubun elinde kaçırılan başka kişilerin de bulunduğunu aktararak, şöyle dedi:

"İlk 2 gün boyunca fidyeden bahsedilmedi. Sadece yürüdük, dağları aştık. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Ailemiz fidyeyi gönderdikten sonra darp uygulanmadı."

DIŞİŞLERİ'NİN SAYESİNDE TÜRKİYE'YE DÖNEBİLDİM

Dağlık bölgedeyken fidyecilerin elinden kaçmaya çalıştığı sırada düştüğünü, gruptaki 2 kişinin kendisini yukarıya çıkardığını belirten Çolak, "Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim." diye konuştu.

Hırvatistan'da fidye için kaçırılmıştı... Yurda dönen Türk vatandaşı yaşadıklarını tek tek anlattı - 1. Resim

DAHA FAZLA FİDYE İSTEDİLER

Yurda dönmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çolak, ailesi tarafından 4 bin avro fidye ödendiğini, fidye alındıktan sonra daha fazla fidye talep edileceğini ancak Dışişleri Bakanlığının çabasıyla korkan grubun kendilerini bir dağ yolunda bıraktığını kaydetti.

Çolak, 5-6 gün rehin kaldığını, yaşadıklarını çok net hatırlayamadığını belirterek, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.

Kurtarıldıktan sonra ailesiyle telefonla duygusal bir görüşme yaptığını anlatan Çolak, akşam uçağıyla da ailesinin yanına Gaziantep'e gideceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak için Dışişleri Bakanlığı devreye girmişti.

Bakanlık yetkilileri, Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmiş kurtarılan Çolak'ın Saraybosna üzerinden yurda dönmesi için harekete geçilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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