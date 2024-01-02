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İBB 'Gelen mesajı sakın açmayın' diyerek, mezar dolandırıcılarına karşı uyardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son dönemde artan 'mezar' mesajları ile ilgili bir uyarı yayınladı. İBB dolandırıcılar tarafından Mezarlıklar Daire Başkanlığı adı altında vatandaşlara gönderilen sahte mesajların açılmamasını tavsiye etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün binlerce İstanbullunun telefonuna giden dolandırıcı mesaj hakkında uyarıda bulundu.
MESAJLAR DOLANDIRICILARDAN
Söz konusu mesajların Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gelmiş gibi göründüğünü, ancak gerçekte belediyenin böyle bir mesaj göndermediğini vurgulandı. Vatandaşlardan, bu tür mesajlarla ilgili herhangi bir işlem yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda ricada bulunuldu.
"İŞLEM YAPMAYIN"
Belediye tarafından yapılan söz konusu paylaşımda, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" denildi.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi