İBB 'Gelen mesajı sakın açmayın' diyerek, mezar dolandırıcılarına karşı uyardı

2 Ocak 2024 22:40 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 22:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün binlerce İstanbullunun telefonuna giden dolandırıcı mesaj hakkında uyarıda bulundu.

MESAJLAR DOLANDIRICILARDAN

Söz konusu mesajların Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gelmiş gibi göründüğünü, ancak gerçekte belediyenin böyle bir mesaj göndermediğini vurgulandı. Vatandaşlardan, bu tür mesajlarla ilgili herhangi bir işlem yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda ricada bulunuldu.

"İŞLEM YAPMAYIN"

Belediye tarafından yapılan söz konusu paylaşımda, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" denildi.