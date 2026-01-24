Bakan Göktaş, İBB'ye ait kreşte yaşanan darp skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sadece tek bir olayla sınırlı kalmadığını belirten Göktaş, dünden bu yana benzer merkezler hakkında farklı ve ciddi ihbarların geldiğini söyledi ve örtbas girişimlerine dikkat çekerek, tüm vakaların titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada yaptıkları icraatlerden bahsedip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eser ve hizmet siyasetiyle her daim vatandaşları düşündüğünü belirtti.

Bakan Göktaş, 2025'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçirildiğini anımsattı.

Bu fona bugüne kadar 189 bin 249 genç çiftin başvuruda bulunduğunu bildiren Göktaş, "Bugüne kadar 140 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu'yla evlendirdik. Bunun kaynağı nereden geliyor biliyor musunuz? Gabar'daki petrolden geliyor. Filyos'taki doğal gazdan geliyor. Yer altı kaynaklarından geliyor. Bunu yapan bir lider var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var." diye konuştu.

KREŞ SKANDALI HAKKINDA KONUŞTU

"Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da." diyen Göktaş, "Mağdurun hakkını korumaya devam edeceğiz. Dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, bir çocuk etkinlik merkezinde, küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay, basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde, gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar. Hiçbir şekilde destek olmamışlar." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Görüntüleri sadece 20 gün sonra göstermişler. 'Çocuk etkinlik merkezi' adı altında kreş hizmeti sunuyorlar ve bu kreş hizmetini aileler, 'resmi bir kreş yeri' olarak düşünerek çocuklarını emanet ediyor. Bakın, bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine asla göz yumamayız. Böyle bir olay olduğunda, iddia dahi olsa biz ne diyoruz? 'Her vaka bizim için fazla bir vaka.' Her iddiayı, en ufak iddiayı, en ufak ihbarı büyük bir titizlikle inceliyoruz. Varsa bir ihmal, derhal personelin elini geri çektiriyoruz fakat burada bakıyoruz ki, değil böyle bir süreci işletmek, hiçbir şekilde bir denetim mekanizması olmadığı gibi izin dahi alınmamış bu merkezlerde neler yapıldığını, çocukların nasıl içeriklere maruz kaldığını dahi bilmiyoruz. Bu aile, kendisi fark ediyor olayı."

"Keşke, münferit bir olay olsaydı. Dünden bu yana maalesef farklı ihbarlar var." diyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizler, çocuklardan da sorumlu bir Bakanlık olarak, aileden sorumlu bir Bakanlık olarak, mağdurun hakkını korumak adına, ailemizin hakkını da hukukunu da koruyacağız. Diğer ailelerimizin de davalarına müdahil olacağız. Bu süreci çok yakından takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Maalesef ki çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. 2 gündür her biri sessiz. Aksine, neredeyse aileyi suçlayacak boyutta, diyor ki, 'Bir delil bile yok.' Ya, biz her ihbarı, bir delil olarak görmememiz mi lazım? Her ihbar, bizim için öncelik değil midir? Sen, gereğini yaptın mı? Değil yapmak, aileye gerekli bilgilendirmeyi yapmamışsın. Onlara geri dönüş sağlamamışsın. Olayı örtbas etmek için elinden geleni yapmışsın. Aile 45 gün sonra artık sitem etmiş, bu konuyu basına yansıtmış."

FARKLI İHBARLAR DA VAR

Bakan Göktaş, "Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin insan hakları savunuculuğunuz? Neredesiniz siz?" sorularını yönelterek, şu ifadeleri kullandı:

"O çocukları savunanlar, her olayda bağıranlar, neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Cumhurbaşkanımız, her vakanın yanında. En ufak vakada bile gereğini yapıyor, ailenin yanında oluyor. Süreçleri yakından takip ediyor. Yahu bir telefon açıyor, telefon. Sizler neredesiniz? Bana, bunu bir söyler misiniz? Çocuklarımıza nasıl kıyarsınız? Bizlere herhangi bir ihbar geldiğinde, bunu titizlikle inceliyoruz. Çünkü olur da yansımamıştır. Görüntüleri görülmemiştir. 3 yaşında bir çocuk. Ailesine baskı yapmaya utanmıyor musunuz? Bununla beraber, dünden beri maalesef farklı vakalarla karşı karşıyayız. Farklı ihbarlar geliyor. İhbarlar, ciddi. Kimileri savcılığa intikal etmiş ama biliyor musunuz? Örtbas edilmesi için elinden gelen yapılmış. Bu merkezler, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında açılmış. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığından izin almak istemiyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetimi altında olmak istemiyorlar."

"Bizler, mağdur ailemizin de mağdur çocuklarımızın da yanında olacağız. Bizler, her daim, bu tür süreçleri büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz." diyen Göktaş, "Hem psikososyal destek süreçlerinde hem de hukuki süreçlerinde ailelerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Süreci yakınlıkla takip etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

