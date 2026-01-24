Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı kreşte 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Sevk yazısında mağdur çocuk U.A.B.'nin ifadeleri de yer aldı. Çocuk, şüpheli Özkan D.'ye ilişkin "Elbisemi indirmişti. Çıplakken kameraya çekmişti" dedi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandal olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan'da 2025'in Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında kan donduran detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

"ÇIPLAKKEN KAMERAYA ÇEKMİŞTİ"

Sevk yazısında mağdur çocuk U.A.B.'nin 31 Aralık 2025'te Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesi de yer aldı. Mağdur çocuğun ifadesinde şüpheli Özkan D.'ye ilişkin "Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler söylediği belirtilirken, şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.'ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı", "Burnuma vurdu" gibi ifadeler söylediği kaydedildi.

"ÇOCUĞUN ANLATTIKLARI TUTARLI"

Sevk yazısında çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdurun yaşı ve konumu gereği öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı. Adli görüşmeci çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunu söyledi.

Adli görüşmecinin sunduğu mütalaada mağdur çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunun belirtildiği sevk yazısında, mağdurun adli muayene raporunda cinsel iddialara ilişkin bir bulguya rastlanılmamasının olayın yaşanıp yaşanmadığına dair bir karine teşkil etmeyeceği, darp ile ilgili beyanlarıyla uyumlu olacak şekilde rapor hazırlandığı kaydedildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yaşanan skandalla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından 1 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında;

- Çocuk etkinlik merkezinde çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmış,

- Aynı çocuk etkinlik merkezinde öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Çocuklara yönelik en küçük şiddet, ihmal ya da istismar asla kabul edilemez.

En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum, bu sorumluluğu hafife alamaz. Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz."

