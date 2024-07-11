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İletişim Başkanlığı'ndan 'İçişleri Bakanlığı kimlik kartı dağıtıyor' iddiasına yalanlama

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İçişleri Bakanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Haber

Gündem Haberleri

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve gündem olan 'İçişleri Bakanlığının kimlik kartı dağıttığı' iddiasını yalanladı.

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında İçişleri Bakanlığı tarafından yeni kimlik kartlarının dağıtıldığı iddia edildi, kartların görselleri paylaşıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu kimlik kartlarının görsellerini paylaşıp açıklama yaptı.

DMM, İçişleri Bakanlığının kimlik kartı dağıttığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

"BÖYLE BİR KİMLİK KARTI VERİLMEMEKTEDİR"

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görsellerdeki kimlik kartlarının 'İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtıldığı' iddiası doğru değildir. İçişleri Bakanlığı tarafından böyle bir kimlik kartı verilmemektedir. Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik kartı verilmesi söz konusu değildir."

İletişim Başkanlığı'ndan 'İçişleri Bakanlığı kimlik kartı dağıtıyor' iddiasına yalanlama - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem

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