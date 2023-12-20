İmamoğlu açıkladı: Üniversite öğrencilerinin hesaplarına yatırıldı

20 Aralık 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından 100 bin üniversite öğrencisine verilecek olan 7 bin 500 TL burs desteğinin bugün itibarıyla ilk taksitleri hesaplara yattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, 100 bin üniversite öğrencisine verilen eğitim desteğinin ilk taksitlerinin bugün hesaplara yatırıldığını duyurdu.

İmamoğlu, paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 üniversite öğrencisine sağladığımız 7500 TL eğitim desteğinin ilk taksiti bugün hesaplara yatıyor" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1737432298302124276