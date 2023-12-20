Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'korkak' cevabı: Önümü açabilirdi

20 Aralık 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 13:26

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, dün (19 Aralık) partisinin bir otelde düzenlenen Uşak Teşkilat Buluşması ve Aday Tanıtımı Toplantısı'na katıldı. Akşener'in konuşmasında yaptığı çıkış ise siyaset gündemine oturdu.

Partisindeki peş peşe istifalar sonrası rest çeken ve "Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" diyen Akşener, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki gösterdi.

'İMAMOĞLU DA ÖĞRENECEK'

Akşener, "Dün bir aydınlanma yaşadım, Sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek. Ben, Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum" dedi.

'KORKUP MİLLETİN İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİLER'

Kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçimini anımsatan Akşener şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Saraçhane'ye 2'nci kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) korkup, milletin isteğini kabul etmediler."

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK CEVAP

Akşener'in açıklamalarının yankıları sürerken, Mansur Yavaş'tan o ifadelere ilk cevao geldi. Bugün düzenlenen Tarihi Ulus Hali’nin Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yavaş ise Akşener'in sözlerini, "Benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi" şeklinde değerlendirdi.

Yerel seçimlere vurgu yaparak önceliğinin Ankara olduğunu söyleyen Yavaş, şunları söyledi:

"Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söylemi oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı, benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi. Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değilim. Önceliğimiz kesinlikle ama kesinlikle Ankara'dır."