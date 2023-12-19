Akşener istifaların ardından resti çekti! 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'

19 Aralık 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:47

31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı almasının ardından, İYİ Parti, hem kendi tabanında hem de muhalefet kanadında eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Partisinde bir süredir devam eden istifalar karşısında sessizliğini koruyan Meral Akşener bugün Uşak İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" ifadeleriyle resti çekti.

İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"SAYIN ERDOĞAN HAPSE GİRERKEN ORADAYDIM"

Akşener, "Dün bir aydınlanma yaşadım, Sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek. Ben, Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum" dedi.

"İKİSİ DE KORKUP MİLLETİN İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİ"

Akşener İmamoğlu'na yönelik sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) korkup, milletin isteğini kabul etmediler."

"SEÇİME HER YERDE TEK BAŞIMIZA GİRİYORUZ"

Akşener, daha sonra yerel seçimlerle ilgili farklı mesajlar da verdi. Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi Ankara ve İstanbul'da da seçimlere yalnız gireceğini açıkladı.

Kararın kendi talimatı olduğunu vurgulayan Akşener, şunları söyledi:

"Buradan ilan ediyorum. Bu benim fikrim, benim talimatım: Her yerde tek başımıza giriyoruz. Ankara'da da İstanbul'da da tek başımıza giriyoruz. Her ilçede tek başımıza giriyoruz. Ben başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık olduğu takdirde de benimdir, o sorumluluğu yerine getireceğim. Ona göre çalışacaksınız, çalışacağız. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksınız."