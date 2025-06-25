İran’a saldırmadan önce Türkiye’ye bilgi vermişler! ABD, Ankara üzerinden Tahran’ı uyarmış

AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında ana gündem İran-İsrail savaşı oldu. Edinilen bilgilere göre toplantıda savaşı değerlendiren ve “Savaşın suçlusu İran değil” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’a saldırıların haksız yere başlatıldığını, İsrail ve ABD’nin saldırılarına ilişkin süreci çok yakından takip ettiklerini ve bölgedeki ateşin Türkiye’ye sıçramaması ve ülkenin herhangi bir sıkıntıya girmemesi adına çok yönlü çalıştıklarını kaydetti.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kurullarının ve bakanların bu süreçle ilgili açıklamalarında kullandıkları dile dikkat etmelerini istedi. Bölgedeki gelişmelerin Suriye’ye olan etkisini, son terör saldırısını da dikkatle alarak takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, konuşmasında Terörsüz Türkiye meselesine de değindi. Erdoğan’ın, MKYK üyelerine, “Sorumlu davranın. Yol kazasına uğramadan süreci nihayete erdireceğiz” mesajı verdiği öğrenildi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise güncel meselelerle ilgili bir sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre, ABD’nin İran’a saldırısından yaklaşık 30-40 dakika önce ABD’li mevkidaşı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı telefonla arayarak saldırı hakkında bilgilendirdi. ABD’lilerin Türkiye üzerinden böylece İran’ı da uyarmış olduğu vurgulanırken, Bakan Fidan’ın “Türkiye taraflara hâlen masayı öneriyor. Liderlerin psikolojik hâlleri farklı, bu da fırsatları kaçırmalarına sebep oluyor” dediği öğrenildi. Toplantıda Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali de masaya yatırıldı.

Bakan Fidan “İran cepheyi fazlalaştırarak kendisine de zarar verir. Hürmüz’ün kapatılması herkes için tehlikeli. Herhangi bir göç tehlikesi ise görmüyoruz. Türkiye’nin masada her durum için planı var” diye konuştu.

Öte yandan bir MKYK üyesi televizyon kanallarında ABD’nin askerî gücünün çok fazla pompalandığı, ‘ABD istediği yeri istediği zaman vurur’ algısı oluşturulduğu, Türk kanallarında ABD’nin reklamının yapıldığı eleştirisinde bulundu. Bir başka MKYK üyesinin de “DEM Parti sürekli sahada. Kendi zaviyesinden yaşananları anlatıyor biz anlatamıyoruz. DEM kanadı, ‘Süreç zaferimizdir’ diyor. Süreçte biz yokmuşuz gibi anlatıyorlar. Bizim sahada daha aktif olup süreci anlatmamız gerekiyor” dediği kaydedildi.