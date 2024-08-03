İşgalci İsrail’in fıtratı aynı! İşte tarih boyunca esir takasları

Türkiye’nin garantörlüğünde Ankara’da gerçekleşen ve 7 ülkeden 26 kişiyi kapsayan takas, tarihteki en büyük takaslar arasına girerken, akıllara başta Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı dönemleri olmak üzere tarihteki büyük mübadeleler geldi.

SAMET EKER'İN HABERİ / ANKARA - 1918 yılı Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Almanya ve İtilaf Devletleri arasındaki anlaşmayla, birçok savaş esiri serbest bırakılmıştı. Almanya’nın kontrol ettiği kamplarda yaklaşık 2,5 milyon esir bulunuyordu. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı devam ederken, 1943-1944 yılları arasında en büyük çatışmanın yaşandığı ABD ve Japonya arasındaki takaslarda; diplomatlar, doktorlar ve sivil vatandaşları içeren değişim, İsviçre gibi tarafsız ülkelerin aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Soğuk Savaş döneminde ülkeler arasındaki casus takasları yaşanmıştı. 1962 yılında Amerikalı pilot Francis Gary Powers ve Sovyet casusu Rudolf Abel arasındaki değişim, Almanya’daki Havel Nehri üzerinde bulunan Glienicke Köprüsü’nde gerçekleşmişti. 1963’de Cizvit misyoneri Walter Ciszek Ivan Egorov ve eşi Aleksandra ABD’de yakalanarak, Amerikalı öğrenci Marvin William Makinen ile mübadele anlaşmasına varılmıştı. 1964 tarihinde İngiliz iş adamı Greville Wynne ve Sovyet istihbarat subayı Konon Molody arasındaki takas da Glienicke Köprüsü’nde olmuştu. Ayrıca, ABD ve SSCB arasında, 1985 ve 1986 yıllarında içinde casusların da olduğu 34 kişinin karşılıklı anlaşma ile iadeleri sağlanmıştı. 2010 yılına gelindiğinde ise ABD ve Rusya arasındaki değiş tokuşta 10 Rus casusu, Rusya’da tutulan 4 ABD casusu ile mübadele edilmişti. Bu takasta Igor Sutyagin ve Sergei Skripal yer almıştı.

İŞGALCİ İSRAİL’İN FITRATI AYNI

Yıllardır Filistin topraklarında işgalini sürdüren İsrail ise 1985 yılında Arap ülkeleri ile yaptığı anlaşmayla 1.150 Filistinli tutuklu karşılığında 3 İsrailli askerini alırken, 2004 yılında 400 Filistinli tutukluyu teslim etmişti. Anlaşma kapsamında İsrail, Elhanan Tannenbaum ve 3 askerin cesedini ülkesine götürmüştü. Bunların yanı sıra, 2024’ün ilk aylarında Rusya ve Ukrayna Savaşı devam ederken, Birleşik Arap Emîrlikleri’nin aracılığıyla toplamda 190 savaş esirini serbest bırakmıştı.