İskenderun Alayı Trabzon'a mı taşınacak? MSB'den iddialara yalanlama
MSB kaynaklarından, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağı" iddiasına yalanlama geldi. Açıklamada, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını ve alayın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmadığını bildirdi.
"ASKER SAYISI 8 BİNE ÇIKACAK"
Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan amfibi kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır."
