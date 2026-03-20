İran savaşını görüşmek için Arap ve Müslüman ülkelerden bakanların bir araya geldiği toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamaya krizin gerçek sorumlusunun İsrail’in olduğu Türkiye sayesinde eklendi.

YEŞİM ERASLAN - Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) dışişleri bakanları Riyad’da bir araya geldi.

Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıdan, Tahran’a “Saldırıları durdur” çağrısı çıktı. Yayımlanan ortak bildiride, İran’ın, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Ürdün, Azerbaycan ve Türkiye’yi hedef alması kınandı.

Bu arada toplantının detayları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre ABD ve İsrail’in, İran’ı vurması gündemde bulunmuyordu. Körfez ülkelerinin ana görüşü “İran, ABD’ye karşı şantaj aracı olarak kullanmak için bizi vurdu. Özellikle Riyad’a füzelerin düşmesi bizi daha da huzursuz etti” idi. Türkiye ise “Yaşanan krizin başlıca sorumlusu İsrail” diyerek, bildiriye bu kısmı da ekletti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşlarıyla birlikte toplantı hâlindeyken İran, Riyad’a füze saldırısı gerçekleştirdi. Bunun üzerine bütün bakanlar sığınaklara götürüldü. Füzeler yere düşmeden imha edildi.

İsrail eleştirisini Ankara ekletti! Riyad'daki kritik toplantının perde arkası

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: TEL AVİV KÜRESEL İSTİKRARI DA SARSTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, S. Arabistan’ın ardından Katar’ın başkenti Doha’ya geçti. Fidan burada Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman al Sani ile görüştü.

İkili daha sonra açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Katar’ın her zaman yanında olduğunu söyleyen Fidan “Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın birinci müsebbibi malumunuz İsrail’dir. Diplomatik müzakerelerin sürdüğü bir evrede İsrail’in kışkırtmalarıyla başlayan ve hedefleri genişleyen bu saldırılar, sadece bölgeyi devasa bir savaş alanına çevirmekle kalmadı aynı zamanda küresel istikrarı da sarstı” dedi.

