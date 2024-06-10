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İstanbul haftanın ilk iş gününde trafiğe teslim oldu! Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki geçişlerde yoğunluk var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında trafik akışı yavaş ilerliyor.

İstanbul güne trafikle başladı. Haftanın ilk gününde işlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar trafiğin azizliğine uğradı. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Güngören ile Haliç arasında sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Beylikdüzü ve Küçükçekmece arasında ise bazı bölgelerde zaman zaman yoğunluk oluşuyor. TEM otoyolu Esenyurt-Halkalı ile Gaziosmanpaşa-Kağıthane arasında trafik akışında sıkışıklık yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde de trafik yavaş seyrediyor.

İstanbul haftanın ilk iş gününde trafiğe teslim oldu! Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki geçişlerde yoğunluk var - 1. Resim

TEM OTOYOLUNDA ARAÇLAR MİLİM MİLİM İLERLİYOR

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar zaman zaman güçlükle ilerliyor. Diğer yönde ise Bostancı ve Maltepe arasında yoğunluk gözleniyor. TEM otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir, Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında yoğunluk oluştu.

Şile otoyolunda, Nevzat Demir Tesisleri Ümraniye mevkisi TEM istikametinde yoğunluk gözlenirken, Çekmeköy istikametinde araç yoğunluğu akıcı seyrediyor.

İstanbul haftanın ilk iş gününde trafiğe teslim oldu! Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki geçişlerde yoğunluk var - 2. Resim

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 63

Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 09.00'da ortalama yüzde 63 olarak ölçüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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